Speciaal aanklager VS formeert grand jury in Ruslandonderzoek

Dat heeft de Wall Street Journal donderdag gemeld, zich beroepend op twee anonieme bronnen met kennis van zaken.

De kamer van inbeschuldigingstelling die Mueller heeft geformeerd, is recentelijk al aan het werk gegaan. Het is een belangrijke aanwijzing dat Mueller's onderzoek naar pogingen van Rusland de verkiezingen te beïnvloeden en na te gaan of er sprake was van samenzwering met het campagneteam van Donald Trump is geïntensiveerd en in een volgende fase beland.

In de VS lopen meerdere onderzoeken naar de betrokkenheid van Rusland bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van november 2016. Diverse Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben gezegd dat dit is gebeurd, ten faveure van Trump.

De president heeft alle betrokkenheid bij de Russische inmenging van de verkiezing tot dusver ontkend. Ook in het Reuters-interview doet Trump dat: "Het is het domste dat ik ooit gehoord heb".