Spaans OM eist twee jaar cel om dood Nederlandse bij bungeejumpen

Het Spaanse Openbaar Ministerie beschuldigt de man van ernstige nalatigheid met de dood tot gevolg, berichtte de lokale krant El Diario Montañes donderdag. Justitie wil de verdachte ook een schadevergoeding van 140.000 euro en een beroepsverbod van vier jaar opleggen.

Het 17-jarige meisje overleed in 2015 nadat ze, vermoedelijk door miscommunicatie, voortijdig van een viaduct was gesprongen. Daarop stortte ze tientallen meters de diepte in, terwijl op dat moment haar veiligheidslijn nog niet was bevestigd. Bovendien had de tiener geen toestemming van haar ouders om aan deze activiteit te mogen meedoen.

Het ongeluk gebeurde in het noorden van Spanje, ongeveer 40 kilometer van de stad Santander. Het meisje verbleef op een camping in de omgeving. Met een groep mensen ging ze naar het viaduct voor de bungeejump.

Lokale autoriteiten verklaarden naderhand niet te hebben geweten dat het bouwwerk werd gebruikt door het bungeejumpbedrijf.