Turkse politie ondervraagt Nederlands stel in vermissingszaak

Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl. De twee zijn momenteel geen verdachten in de vermissingszaak.

RTL Nieuws meldt dat er onderzoek wordt gedaan in de auto en op het terrein van Breukers en Un in het Zuid-Turkse Silifke. Hoffman is, voor zover bekend, daar voor het laatst gezien. Hij heeft het stel in de kustplaats geholpen bij de bouw van hun huis.

Ook Breukers en Un zijn einge tijd vermist geweest. Volgens RTL Nieuws wil de politie weten waar het stel is geweest de afgelopen weken. Ze worden voor zover bekend nog nergens van verdacht.

Hoffman was samen met Breukers en zijn partner Un in een Mercedes Vito naar de kustplaats Silifke gereisd om mee te helpen aan de bouw van hun huis. Tussen 8 en 10 juli zou Hoffman terug naar Nederland zijn gereisd, maar hij is daar nooit aangekomen. Vervolgens is hij als vermist opgegeven. Ook de in auto van Breukers en Un zou de politie onderzoek doen.

De Nederlandse politie heeft contact met Turkije, maar doet geen onderzoek in Nederland.