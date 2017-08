Trump beschuldigt Congres van veroorzaken slechte relatie Rusland

''Onze relatie met Rusland staat op een historisch en gevaarlijk laag punt. U kunt het Congres bedanken, dezelfde mensen die ons niet eens gezondheidszorg kunnen geven'', schrijft Trump donderdag op Twitter.

De president ondertekende woensdag tegen zijn wil een wet over nieuwe sancties tegen Moskou. Trump zei dat hij die had ondertekend ''voor nationale eenheid'', maar dat die wel ''heel erg gebrekkig'' is geformuleerd en passages bevat die ''in strijd met de grondwet het gezag van de president aantasten''.

De Amerikaanse president heeft normaal gesproken de bevoegdheid om per decreet sancties op te leggen of op te heffen. Het Congres verbiedt met de nieuwe wetgeving dat Trump de sancties intrekt of verzacht. Daar is eerst toestemming van de volksvertegenwoordigers voor nodig.

Moskou noemt de maatregelen tegen Rusland een ''volledige handelsoorlog'' die de hoop op betere banden met de regering-Trump de grond in boort.