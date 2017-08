Rohani ingezegend voor nieuwe termijn presidentschap Iran

Rohani beloofde tijdens de inzegening dat zijn land niet meer in een isolement terechtkomt. "We zullen een isolement nooit accepteren", aldus de 68-jarige herkozen president.

Rohani stond aan de wieg van de deal die zijn land in 2015 sloot met de Verenigde Staten en andere internationale grootmachten om de nucleaire ambities van de Islamitische Republiek in te dammen in ruil voor opheffing van de economische sancties.

Trump

De Amerikaanse president Donald Trump legde woensdag nieuwe sancties op aan Iran, nadat hij de door zijn voorganger Barack Obama getekende overeenkomst eerder ''de slechtste deal ooit" had genoemd. Iran noemde de nieuwe sancties een schending van het akkoord en kondigde een ''toepasselijke en proportionele" reactie aan.

Rohani zei tijdens zijn overwinningspeech in mei ook al naar "meer openheid naar het Westen" te streven. "De wereld ziet vandaag dat Iran koers zet naar beschaafd contact met de internationale gemeenschap. Weg van radicalisatie, ons land wil met de wereld leven in vriendschap."

Herkozen

Rohani werd in mei met een ruime meerderheid herkozen als president van Iran. De macht van de president is beperkt in vergelijking met die van Khamenei, die zich meermalen kritisch heeft uitgelaten over Rohani.