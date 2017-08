Amerikaans reisverbod naar Noord-Korea per 1 september van kracht

Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag bekendgemaakt. Het verbod werd vorige maand al aangekondigd door de minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson.

Het paspoort van Amerikaanse burgers die toch besluiten af te reizen naar Noord-Korea zal ongeldig worden verklaard. Voor bepaalde personen, zoals journalisten en hulpverleners, kunnen uitzonderingen worden gemaakt. Het is nog niet bekend hoelang het verbod van kracht zal zijn.

Otto Warmbier

Op 19 juni overleed de Amerikaanse student Otto Warmbier, nadat hij zeventien maanden in gevangenschap had doorgebracht in Noord-Korea. Warmbier werd in februari 2016 gearresteerd in het Aziatische land voor poging tot diefstal van een propagandavlag. Hij bekende schuld, al is niet duidelijk of hij die bekentenis onder dwang afgelegde. Er werd hem vijftien jaar dwangarbeid opgelegd.

Op dit moment zitten in Noord-Korea twee Amerikaanse staatsburgers van Koreaanse afkomst en zes Zuid-Koreanen vast. Het gaat om twee wetenschappers en een zendeling.