Amerikaanse goederentrein met gevaarlijke stoffen ontspoort

De trein ontspoorde bij Hyndman, een dorpje op 160 kilometer van Pittsburgh. In het dorp werden alle bewoners die binnen een straal van 800 meter woonden geëvacueerd.

De trein, die onderweg was van Chicago naar Selkrik in de staat New York, bestond uit vijf locomotieven en 178 wagons, waarvan er 32 ontspoorden. In een deel daarvan zat vloeibaar gas, petroleum en fosfor. De wagons vlogen in brand na het ongeluk.

Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Op foto's van Amerikaanse media zijn de brandende wagons te zien en huizen die verwoest zijn door de ontspoorde trein.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend.