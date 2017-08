Trump houdt Maduro verantwoordelijk voor veiligheid Venezolaanse politici

Dat heeft het Witte Huis in een verklaring gemeld. Trump noemt Leopoldo López en Antonio Ledezma politieke gevangenen.

López en Ledezma werden dinsdag uit hun woningen gehaald waar zij in huisarrest zaten. Van daaruit werden zij naar de gevangenis gebracht. Volgens het hooggerechtshof van het Zuid-Amerikaanse land wilden de politici die huisarrest hadden, vluchten. De families houden Maduro verantwoordelijk.

Tegenstanders

Maduro won zondag een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt. López en Ledezma hebben zich daar net als andere opposanten fel tegen gekeerd. Het duo riep militairen en burgers onlangs in videoboodschappen nog op in opstand te komen tegen het beleid van Maduro.

Lopez kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014. Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten omdat hij zou hebben deelgenomen aan een coup tegen Maduro.