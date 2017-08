Witte Huis erkent dat Trump hielp met verklaring zoon over Russische ontmoeting

Tijdens de ontmoeting in de Trump Tower zou Donald Trump jr. een gesprek hebben gehad met een Russische advocate die banden met het Kremlin zou hebben. Zij bood de campagne van Trump informatie aan om de Democratische opponent Hillary Clinton te benadelen.

Volgens woordvoerder Sarah Sanders van het Witte Huis heeft Trump de verklaring van zijn zoon niet "gedicteerd", zoals The Washington Post maandag meldde. "Maar hij heeft geholpen en advies gegeven, zoals elke vader zou doen." Sanders beklemtoonde dat er "geen onjuistheden in de verklaring van Trump jr stonden".

In eerste instantie meldde Donald Trump jr. dat hij ervan uit ging dat het gesprek zou gaan over de adoptie van Russische kinderen door Amerikaanse gezinnen.

Belastende verklaring

Later publiceerde hij op Twitter de correspondentie die voorafging aan het gesprek. Hieruit bleek dat Trump jr. wel degelijk wist dat de Russische advocate belastende informatie over Clinton wilde afleggen.

Eerder stelde het Witte Huis ook dat president Trump niets te maken had met de verklaring van zijn zoon. The Washington Post was het eerste medium dat melding maakte van het omstreden gesprek dat plaatsvond in de Trump Tower.

Kremlin

Diverse overheidscommissies onderzoeken op dit moment de connecties tussen het Kremlin en het campagneteam van Trump. In totaal achttien Amerikaanse overheidsinstanties hebben bevestigd dat de Russen in meer of mindere mate hebben geprobeerd de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Dit was mede de reden van een aantal sancties die de VS de afgelopen maanden aan Rusland hebben opgelegd.

President Trump zelf blijft alle berichten over de inmenging van de Russen afdoen als "fake news".