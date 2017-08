Tientallen generaals willen dat Trump voorgenomen verbod transgenders herziet

Zij stellen in een brief dat het verbannen van transgenders uit het Amerikaanse leger de troepen "minder gevechtsklaar" zou maken, zo melden diverse Amerikaanse media.

Trump, die zelf nooit in het leger diende, liet vorige week per Twitter weten dat hij "niet zou accepteren of toestaan" dat transgendermensen in welke hoedanigheid dan ook in het Amerikaanse leger zouden kunnen dienen. Volgens de miljardair zouden de kosten te hoog zijn en zou de aanwezigheid van transgenders in het leger "grote onrust" veroorzaken.

Hiermee wil Trump een besluit van zijn voorganger Barack Obama terugdraaien.

Storm van kritiek

Obama besloot vorige jaar officieel transgendermensen toe te staan in het leger, na overleg met het Pentagon en onderzoek bij landen waar transgendermensen al in het leger mogen dienen.

De bekendmaking van Trump, die geen overleg had gepleegd met de legertop of het Pentagon, leidde tot een storm van kritiek. De militaire top liet weten het besluit niet te gaan uitvoeren tot hij een officieel decreet van de president had gezien.

Bovendien werd de president door vakbonden van militairen verweten dat hij respectloos omging met de transgenders die in het verleden hun leven hadden geriskeerd of zelfs gegeven voor het beschermen van de VS. Op dit moment dienen in het Amerikaanse leger naar schatting meer dan 15.000 transgenders.

Verraden

"Als dit verbod wordt doorgevoerd, wordt het Amerikaanse leger veel talent ontzegd", schrijven de 56 oud-generaals. Bovendien zou de ban leiden tot verstoorde relaties binnen de troepen. "Transgenders zouden gedwongen zijn weer in de kast te kruipen en te moeten liegen tegenover hun kameraden. En soldaten die weten dat hun maten transgender zijn, worden gedwongen tussen het verraden van hun militaire partners of het negeren van een bevel."

Zij noemen het nieuwe beleid van Trump zelfs "erger dan het slechte don’t ask, don’t tell dat het Amerikaanse leger in het verleden had." De oud-generaals verstuurden de brief vanuit het Palm Centre in Californië, een onderzoekscentrum voor genderdiversiteit en de erkenning van LHBT in het Amerikaanse leger.