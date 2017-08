Berlijn maakt zich na hittegolf op voor kleine tornado's

De Duitse meteorologische dienst DWD heeft een waarschuwing afgegeven voor gevaarlijke windstoten, zware onweersbuien en zelfs hagelstormen. De waarschuwing is vergelijkbaar met een code rood in Nederland.

Veel Duitse media roepen bewoners van Berlijn en omgeving op om dinsdag aan het eind van de avond rekening te houden met zware windstoten en zelfs kleine tornado's. Er worden hagelstenen verwacht met een diameter van drie centimeter.

De weersomslag heeft te maken met een explosief weerfront dat vanuit Zwitserland en Oostenrijk naar Duitsland is gedreven.

Supercells

Duitsland ondervond dinsdag aan het eind van de middag al veel hinder van een aantal 'supercells' die ontstonden, hevige onweersbuien die heel plotseling opkomen. Onder meer de steden Stuttgart, Hamburg en Hannover hadden daar last van.

"Dit soort fenomenen is niet ongebruikelijk", stelt meteoroloog Reinier van den Berg van Meteogroup Nederland, die zich heeft gespecialiseerd in dit soort stormen. "Het ontstaat als hete lucht in botsing komt met minder hete lucht. Recent zag je soortgelijke weersituaties in Istanbul, Italië en Frankrijk. Ze kunnen in korte tijd flink wat schade aanrichten."

In Nederland woedde vorige zomer in het zuiden van het land een soortgelijke storm die enorme schade aanrichtte aan gebouwen en gewassen.

Tornado's

"Dat soort supercells kan erg gevaarlijk zijn", meldt Van den Berg. "Datzelfde geldt voor tornado's, die zomaar uit het niets kunnen ontstaan. Ze zijn heel smal, hooguit één kilometer breed, maar kunnen in korte tijd een enorme ravage aanrichten."

Het ernstige weer volgt op een paar dagen met ongekend hoge temperaturen in Duitsland. In Berlijn raakte het kwik 35 graden aan; in het zuiden van het land was het zelfs rond de 40 graden.

De Duitse weerdienst vreest dat de storm die dinsdagavond over het land raast het lucht- en spoorverkeer zal beperken. De Luchtverkeersleiding Nederland liet dinsdag aan het begin van de avond weten nog geen vertragingen van Nederlandse vluchten van en naar Duitsland te kunnen melden.