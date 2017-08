Oppositieleiders Venezuela uit huis gehaald tijdens huisarrest

Het gaat om Leopoldo Lopez en Antonio Ledezma. De families houden president Nicolás Maduro verantwoordelijk. Volgens het Hooggerechtshof in het land wilden ze het land ontvluchten.

Lopez heeft eerder deze maand de gevangenis verlaten nadat een Hooggerechtshof zijn straf aanpaste wegens gezondheidsproblemen. Lopez en Ledezma lieten onlangs nog van zich horen via videoboodschappen, waarin ze militairen en burgers opriepen tegen de regering van Maduro in opstand te komen.

Lopez kreeg in juli huisarrest nadat hij drie jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn rol in anti-regeringsprotesten in 2014. Ledezma kreeg in 2015 huisarrest nadat hij vast had gezeten omdat hij zou hebben deelgenomen aan een mislukte coup tegen Maduro.

Het hof heeft de mogelijkheid van huisarrest ingetrokken. Het hooggerechtshof geldt als een instrument van president Nicolás Maduro, die autoritair wil regeren.

Verkiezing

Maduro won zondag een omstreden verkiezing voor de samenstelling van een grondwetgevende vergadering waardoor hij veel meer macht krijgt. De oppositie boycotte die verkiezing.

Ook vanuit het buitenland werd kritisch gereageerd. De Verenigde Staten legden het land maandag sancties op. Het Witte Huis stelde dat Maduro na de verkiezing kan worden beschouwd als een dictator.