VS legt president Venezuela sancties op na omstreden verkiezing

De Amerikaanse maatregelen zijn een reactie op de omstreden Venezolaanse verkiezing van zondag. Die "illegale verkiezing toont aan dat Maduro een dictator is die de wil van het Venezolaanse volk naast zich neerlegt", zei minister Steven Mnuchin (Financiën) in een verklaring.

Het Witte Huis stelde maandag dat president Maduro na de verkiezing kan worden beschouwd als een dictator. "Maduro is niet alleen een slechte leider hij is nu ook een dictator", reageerde de nationale veiligheidsadviseur van de VS Herbert McMaster tijdens een persbijeenkomst.

"De recente ontwikkelingen in Venezuela zijn een ernstige aanval op de democratie in onze vrije wereld."

De VS had Maduro al gewaarschuwd voor maatregelen als hij de verkiezing voor de omstreden grondwetgevende vergadering niet zou afblazen. De Venezolaanse president legde die waarschuwing naast zich neer.

Keizer Trump

Maduro is niet onder de indruk van de sancties. In een felle reactie noemde hij Trump dinsdag een keizer en zegt hij niet bang te zijn voor sancties. Maduro zou naar eigen zeggen worden gestraft voor zijn kritiek op de VS.

''Als de dreigementen van de keizer en sancties me niet intimideren, maakt niets me bang. Leg alle sancties op die je wilt, maar het Venezolaanse volk heeft gekozen voor vrijheid en ik ben de president van een vrij volk."