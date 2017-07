Polen gaat toch door met kap oerbos ondanks uitspraak EU

Dat zei een vertegenwoordiger van staatsbosbeheer maandag op een persconferentie met de Poolse minister van Milieu Jan Szyszko.

De houtkap is in strijd met de natuurbeschermingswetten en het vormt een ernstige bedreiging voor een gebied. Maar de Poolse regering houdt vol dat de houtkap nodig is om de verspreiding van schadelijke kevers tegen te gaan.

"De staatsbossen zijn verplicht om beschermende maatregelen te nemen. We moeten de beschermingsmaatregelen uitvoeren en dit is wat we doen", aldus Konrad Tomaszewski.

Misbruik

Critici voeren aan dat het grootste deel van de bomen dat tot nu toe is gekapt niet door die plaag was aangetast. Ze beschuldigen Szyszko ervan erop uit te zijn de houtkap te gebruiken om de economie in het gebied - een van de armste van Polen - een impuls te geven. Dat zal stemmen opleveren voor de PiS, aldus de critici.

Het bos wordt door VN-organisatie UNESCO gerekend tot het werelderfgoed. De Europese Commissie besloot eerder dit jaar Polen voor het Hof te dagen, nadat de Poolse regering de hoeveelheid hout die in het gebied gekapt mocht worden verdriedubbelde.

Bialowieza, dat op de grens tussen Polen en Wit-Rusland ligt, is een van de laatste oerbossen van Europa. Het herbergt de grootste kudde van Europese bizons en een verzameling unieke vogel- en insectensoorten.

Dreigend conflict

Het is niet de eerste keer dat de ultraconservatieve Poolse regering in de afgelopen maande in botsing is gekomen met de EU. Onder meer een poging om de regering verantwoordelijk te maken voor de benoeming van rechters van het Poolse Hooggerechtshof kwam het land op stevige kritiek uit Brussel te staan.

De Europese Commissie dreigt Polen zelfs het stemrecht bij Europese besluitvorming te ontnemen.