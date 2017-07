Duitsland dringt aan op tegenmaatregelen na nieuwe sancties VS

Dat is onacceptabel en in strijd met het internationaal recht. Dat zegt Zypries maandag in onder meer in Die Zeit.

De VS straffen zo bijvoorbeeld Duitse ondernemingen omdat ze buiten Duitsland actief zijn. "We willen natuurlijk geen handelsoorlog, maar het is wel verstandig dat de Europese Commissie zich nu bezig gaat houden met een reactie op de Amerikaanse sancties".

De sancties treffen onder andere de energiesector van Rusland. Hierdoor komt de bouw van de omstreden gasleiding, de Nord Stream II, in gevaar. De gasleiding moet Duitsland van meer Russisch gas voorzien en de bouw ervan bezorgt Duitse bedrijven een hoop werk.

Amerikaanse verkiezingen

Het Amerikaanse Congres heeft afgelopen week gestemd voor nieuwe en zonder overleg met de EU opgestelde sancties tegen Rusland. Washington is onder meer boos omdat Rusland zich zou hebben gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

In Rusland werd woedend gereageerd op het senaatsbesluit. De Russische economie is al verzwakt door de sancties die in 2014 werden opgelegd naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim. Het Kremlin ontkent zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen.

De Russische president Vladimir Poeting heeft in een reactie op de sancties aangekondigd dat 755 Amerikaanse diplomaten Rusland moeten verlaten.