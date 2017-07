Duitsland geteisterd door zware onweersbuien

In Offenburg in de zuidwestelijk deelstaat Baden-W├╝rttemberg moesten zondagavond honderden treinreizigers in de regen wachten om hun reis per bus te vervolgen. Ook in Baden-Baden strandden zo'n zeshonderd mensen. Ze werden door hulpdiensten bijgestaan. Op het traject van Offenburg naar Freiburg raakten op twee verschillende plekken de bovenleiding defect.

In Mecklenburg-Voor-Pommeren vielen bomen om en moest een openluchttheater onderbroken worden. Ook vlogen twee woningen in brand nadat de bliksem was ingeslagen. In Beieren raakte een ouder paar gewond nadat ze rook hadden ingeademd toen hun huis vlam vatte.