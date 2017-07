Auto rijdt van trap Berlijnse metro na achtervolging

Tijdens een kentekencontrole sloeg de bewuste auto, die als gestolen was opgegeven, op de vlucht. De politie zette daarop de achtervolging in. De auto kwam vervolgens in de ingang van het metrostation bij het gemeentehuis van het stadsdeel Spandau terecht, toen de bestuurder de macht over het stuur was verloren.

Op een tussenverdieping kwam de auto tot stilstand. Volgens de politie kan van geluk worden gesproken dat niemand gewond raakte. Op het tijdstip (rond 20.00 uur) waren veel mensen op het station. Een man kon de auto ontwijken door net op tijd weg te springen.