Poetin stuurt 755 Amerikaanse diplomaten weg uit Rusland

"Meer dan duizend mensen werken nog in Amerikaanse diplomatieke instellingen in Rusland", zei Poetin in een interview op een Russische televisiezender. "Daarvan moeten er 755 hun bedrijvigheden in Rusland stopzetten."

Poetin zegt dat hij lange tijd hoopte dat de relatie tussen de landen zou verbeteren, maar dat het er nu niet naar uitziet dat de landen in de nabije toekomst de banden gaan aanhalen. "Daarom heb ik besloten dat het tijd is voor ons om te laten zien dat we geen enkele actie onbeantwoord laten", aldus de president.

Poetin stelt dat hij meer maatregelen overweegt, maar dat hij daar nu nog geen voorstander van is. Hij noemde het Amerikaanse gedrag jegens zijn land eerder "lomp en onredelijk". Moskou had vrijdag al aangekondigd dat het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland per 1 september omlaag moet.

Sanctiepakket

De Amerikaanse Senaat stemde donderdag met grote meerderheid in met een sanctiepakket dat onder meer Rusland treft. Als redenen worden de Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en militaire rol van Rusland in Oekraïne en Syrië.

Het Kremlin ontkent zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim legden westerse landen in 2014 al sancties op aan Rusland.