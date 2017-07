Poetin stuurt 755 Amerikaanse diplomaten weg uit Rusland

"Meer dan duizend mensen werken nog in Amerikaanse diplomatieke instellingen in Rusland", zei Poetin in een interview op een Russische televisiezender. "Daarvan moeten er 755 hun bedrijvigheden in Rusland stopzetten."

Poetin zegt dat hij lange tijd hoopte dat de relatie tussen de landen zou verbeteren, maar dat het er nu niet naar uitziet dat de landen in de nabije toekomst de banden gaan aanhalen. "Daarom heb ik besloten dat het tijd is voor ons om te laten zien dat we geen enkele actie onbeantwoord laten", aldus de president.

Poetin stelt dat hij meer maatregelen overweegt, maar dat hij daar nu nog geen voorstander van is. Hij noemde het Amerikaanse gedrag jegens zijn land eerder "lomp en onredelijk".

Moskou maakte vrijdag al duidelijk dat het aantal Amerikaanse diplomaten in Rusland per 1 september uiterlijk 455 mag bedragen: evenveel als het aantal Russische diplomaten in de VS. Het was op dat moment nog niet duidelijk hoeveel diplomaten uit de VS als gevolg van dat besluit Rusland moesten verlaten.

Sanctiepakket

De Amerikaanse Senaat stemde donderdag met grote meerderheid in met een sanctiepakket dat onder meer Rusland treft. Als redenen worden de vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen en militaire rol van Rusland in Oekraïne en Syrië.

Het Kremlin ontkent zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse verkiezingen. Naar aanleiding van de Russische annexatie van de Krim legden westerse landen in 2014 al sancties op aan Rusland.

Obama

Oud-president Barack Obama had eind vorig jaar al 35 Russische diplomaten de VS laten uitzetten. Poetin sloeg toen niet direct terug met tegenmaatregelen. Hij verklaarde eerst te willen kijken hoe de opvolger van Obama, president Trump, zich zou opstellen tegenover Moskou.

De VS hebben meerdere diplomatieke posten in Rusland. De ambassade staat in Moskou, maar er zijn ook consulaten in Sint-Petersburg, Jekaterinenburg en Vladivostok.