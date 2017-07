Dader schietpartij discotheek Konstanz haalde vuurwapen na ruzie

Hij reed daarop eerst naar huis om een automatisch vuurwapen op te halen, meldden de autoriteiten zondag op een persconferentie.

De schietpartij vond plaats bij een uitgaansgelegenheid op een industrieterrein vlak bij de Zwitserse grens. De 34-jarige dader zou ruzie hebben gekregen voor de club. Nadat hij thuis een M16-geweer had opgehaald, schoot hij bij de disco een portier dood en verwondde meerdere mensen, onder wie een agent.

Het is nog onduidelijk waarom de man ruzie kreeg buiten de discotheek. De schutter had volgens onderzoekers in elk geval geen terroristisch motief. Het zou gaan om een persoonlijk conflict.

De man van Iraaks-Koerdische afkomst, die sinds 1991 in Duitsland woonde, was volgens het Openbaar Ministerie een schoonkind van een van de uitbaters van de zaak.

Paniek

Volgens een ooggetuige was het op het moment van de schietpartij erg druk in de discotheek. ''Ik schat dat er enkele honderden mensen waren." Meerdere bezoekers van de nachtclub zouden tijdens de schietpartij in paniek naar buiten zijn gevlucht. Anderen verstopten zich.

De politie rukte na de melding met groot materieel uit. Door het snelle optreden is volgens de autoriteiten vermoedelijk voorkomen dat de schutter meer slachtoffers kon maken. De man werd door de politie neergeschoten en overleed later in het ziekenhuis.

Uit verder onderzoek moet blijken waar de man, die onder meer vanwege drugsdelicten bekend was bij de politie, een M16-geweer vandaan heeft gehaald. Dat type aanvalsgeweer is één van de standaardwapens van de Amerikaanse strijdkrachten.