'Australische politie verijdelt bomaanslag op vliegtuig'

Hoofdcommissaris van de Australische federale politie, Andrew Colvin zei op een gezamenlijke persconferentie met premier Malcolm Turnbull: "In de afgelopen dagen heeft de politie informatie ontvangen die suggereerde dat een paar mensen in Sydney van plan waren een terroristische daad te begaan met een geïmproviseerde bom."

"We geloven inderdaad dat sprake is van door de islam geïnspireerd terrorisme. Wat er precies achter zit moeten we volledig onderzoeken", aldus de commissaris.

De politie heeft volgens Colvin op het moment niet veel informatie over de aard van de aanval, de locatie, datum of het tijdstip. "We zijn echter informatie aan het onderzoeken waaruit zou blijken dat de luchtvaartindustrie een mogelijk doelwit was."

Bij de operatie werden vijf huiszoekingen verricht in de buitenwijken van Sydney. Dat onderzoek kan nog dagen duren, zei Colvin.

Beveiliging

Premier Turnbull maakte bekend dat de beveiliging van het vliegveld van Sydney al op donderdag werd aangescherpt naar aanleiding van de mogelijke dreiging. De andere binnenlandse en internationale vliegvelden in het land volgden zaterdag.

Ook in Australië maakt men zich zorgen over terugkerende Syrië- en Irakgangers. Ongeveer honderd Australiërs reisden af naar het Midden-Oosten om zich aan te sluiten bij extremistische groeperingen.

Er zijn in Australië al een aantal aanslagen gepleegd door eenlingen met een jihadistisch gedachtengoed. Zo kwamen in 2014 bij een gijzelingsactie in een café in Sydney twee gijzelaars en de gijzelnemer om het leven.