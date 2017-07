Woning vicepresident Kenia aangevallen

De aanvaller zou een agent hebben geslagen met een machete. ''Andere agenten werden snel gemobiliseerd en de indringer werd gedwongen om zich te verbergen in een gebouw in aanbouw naast de poort'', meldde de politie in een verklaring. ''Gespecialiseerde agenten zijn ingezet om de indringer aan te pakken.''

De toestand van de gewonde politieman zou stabiel zijn. Over het motief van de aanvaller of aanvallers is nog niets bekend. Volgens Keniaanse media zijn schoten gehoord bij de woning, die doorgaans wordt bewaakt door een paramilitaire elite-eenheid.

Ruto vertrok volgens lokale media kort voor de aanval van huis om campagne te voeren. Kenianen gaan begin augustus naar de stembus. President Uhuru Kenyatta, de baas van Ruto, hoopt dan herkozen te worden. Hij heeft nog niet gereageerd op de aanval op de woning van Ruto in het westen van het land.