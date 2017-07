Duitse politie doorzoekt asielcentrum na steekpartij in Hamburg

Vrijdagnacht werd bekend dat de dader van de steekpartij een man is uit de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Hij doodde vrijdag in de supermarkt een vijftigjarige klant, zes andere mensen raakten gewond. Het motief van de dader is nog onduidelijk, melden Duitse media.

De Hamburgse politie zei zaterdagochtend nog niets over de resultaten van de doorzoeking in het asielzoekerscentrum.

De man had vrijdagmiddag in de supermarkt met een keukenmes lukraak op klanten ingestoken en was vervolgens op de vlucht geslagen. Anderen achtervolgden de aanvaller en konden hem overmeesteren.

Geen papieren

De krant Tagesspiegel meldt zaterdagochtend op basis van veiligheidsfunctionarissen dat de verdachte bekendstond als islamist. Hij had het land eigenlijk moeten verlaten, maar kon niet worden uitgezet omdat hij geen papieren had, zei burgemeester Olaf Scholz van Hamburg.

De SPD-politicus zei dat hem dat zeer boos maakt. "Dat deze dader blijkbaar iemand is die bij ons in Duitsland bescherming zoekt en dan zijn haat tegen ons richt.'' De burgemeester liet eerder via Twitter weten geschokt te zijn door de gebeurtenis in zijn stad.