Zwarte Zaterdag vroeg van start op Europese wegen

In Frankrijk is sprake van de eerste 'zwarte zaterdag' in een reeks van vier. Voor miljoenen Fransen begint de vakantie en veel vakantiegangers zijn weer onderweg naar huis.

De eerste files op de Europese autoroutes ontstonden al rond 4.30 uur, meldt de Verkeersinformatiedienst (VID). De VID telde op dat tijdstip in totaal bijna 100 kilometer file richting het zuiden en noemt dat "uitzonderlijk vroeg".

In Frankrijk was al sprake van 22 kilometer langzaam rijdend verkeer op de Autoroute du Soleil. Naar verwachting zal dat in de loop van de middag meer dan honderd kilometer aan file worden.

Een beruchte bottleneck op weg naar het zonnige zuiden is de Rhônevallei (A7), vooral bij Valence en ten zuiden van Lyon.

Verkeer naar het zuidwesten van Frankrijk zal volgens de ANWB vastlopen bij de tolstations op de A10 Parijs-Orléans-Bordeaux.

Ook in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië moet het verkeer rekening houden met oponthoud op de routes richting vakantiebestemming. Voor de Gotthardtunnel in Zwitserland, op de A8 tussen München en Oostenrijk, de A10 tussen Parijs en Bordeaux en voor de Karawankentunnel tussen Oostenrijk en Slovenië is de vertraging al ruim een uur.

Nederland

In eigen land kunnen grote evenementen tot drukte leiden. Het gaat om het Zomercarnaval in Rotterdam op zaterdag, het Truckstar Festival op het circuit van Assen op zaterdag en zondag en de twee concerten van U2 in de Amsterdam ArenA op zaterdag en zondag.