Eerste Zwarte Zaterdag op Europese snelwegen rustiger dan in 2016

Op de Europese vakantiewegen stond rond lunchtijd 1209 kilometer file. Daarvan stond de helft (610 kilometer) in Frankrijk.

Vorig jaar stond er op de eerste zwarte zaterdag van het jaar op het hoogtepunt 688 kilometer stilstaand verkeer op de Franse wegen. Deze zomer volgen er nog drie zwarte zaterdagen die nog drukker kunnen worden.

De eerste files op de Europese autoroutes ontstonden al rond 4.00 uur, meldde de Verkeersinformatiedienst (VID), die dat omschreef als "uitzonderlijk vroeg". De dienst telde rond 9.00 uur in totaal 326 kilometer file richting het zuiden.

Frankrijk

In Frankrijk is zaterdag sprake van de eerste 'zwarte zaterdag' in een reeks van vier. Voor miljoenen Fransen begint de vakantie en veel vakantiegangers zijn weer onderweg naar huis.

De meeste vertraging in Frankrijk doet zich voor op de Autoroute du Soleil (A7). Daar stond op het hoogtepunt 72 kilometer file. Op de A9 naar het zuiden en op de A10/A63 rond Bordeaux was het ook over tientallen kilometers stilstaan.

Automobilisten die vanuit Engeland naar het Franse vasteland willen kampen met flinke vertragingen door drukte op de weg, verscherpte paspoortcontroles, slecht weer en een defect aan een ferry in Dover. De totale wachttijd loopt op tot bijna vijf uur.

Duitsland

Ook in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk stond het vanochtend al vroeg vast, zegt de ANWB.

Al in de nacht van vrijdag op zaterdag ontstond een lange file op de A2 in Zwitserland, bij de Gotthardtunnel. Daar bedraagt de wachttijd inmiddels ruim twee uur naar het zuiden.

In het zuiden van Duitsland zijn de vakanties begonnen en veel mensen gingen direct op pad. Automobilisten op de A8 van München naar het Oostenrijkse Salzburg staan stil voor de grensovergang. In het noorden van Duitsland is het vooral druk door terugkerende Scandinaviërs op de A7 tussen Hannover en Hamburg.

Oostenrijk

In Oostenrijk is het druk op de A10 naar Villach en verder aansluitend op de A11 naar Slovenië. Bij de Tauerntunnel moest het verkeer 'blokrijden’, waarbij het in groepjes met een constante snelheid werd doorgelaten. Voor de Karawankentunnel op de grens met Slovenië is de wachttijd in beide richtingen een uur.

In Italië staan lange files richting Adriatische kust.

Nederland

In de vroege ochtend stonden er ook op de afritten op de A4 bij Schiphol enkele korte files. Het verkeer moest daar rekening houden met een vertraging van een half uur. Deze kortere files waren echter tegen het middaguur opgelost.

Wel kunnen automoblisten op andere plekken in het land nog te maken krijgen met files vanwege een aantal evenementen. Zo gaat de PrideWalk zaterdag in Amsterdam van start en in Rotterdam begint het Zomercarnaval. Rockband U2 geeft daarnaast twee concerten in de Amsterdam ArenA op zaterdag en zondag, terwijl de ring A10 West afgesloten is voor werkzaamheden. Mogelijk heeft het verkeer daardoor last van files.