Amerikaanse president Trump vervangt stafchef Reince Priebus

In drie tweets kondigde de president het vertrek van Priebus aan, evenals de aanstelling van diens plaatsvervanger, John F. Kelly. Kelly, nu de minister van Binnenlandse Veiligheid, is een gepensioneerde generaal en voldoet daarmee aan Trumps wens een "sterke leider" in zijn naaste omgeving te hebben.

In afgelopen weken had de president zich vaker laten ontvallen Priebus "te zwak" te vinden. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis begint Kelly aanstaande maandag aan zijn nieuwe baan.

Moeilijke positie

De positie van Reince Priebus kwam recentelijk verder onder druk te staan, met het aantreden van Anthony Scaramucci als nieuwe communicatiedirecteur in het Witte Huis van Trump. Scaramucci wil ervoor zorgen dat de informatielekken door de intieme cirkel van personeelsleden die direct onder Trump staan, stoppen. Hij brandde Priebus in zijn eerste publieke optredens volledig af.

Priebus kon het goed vinden met de vorige communicatiechef, Sean Spicer.

In zijn laatste tweet bedankt Trump Priebus voor zijn werk: "We hebben veel samen bereikt en ik ben trots op hem".

Uit de social media-updates blijkt niet duidelijk of Priebus zelf is vertrokken, of is ontslagen. CNN zegt van anonieme bronnen te hebben vernomen dat de Republikein, die tijdens de presidentscampagne van Trump optrad als belangrijke adviseur, zijn vertrek donderdagavond al aan enkele vertrouwelingen bekendmaakte.