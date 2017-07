Amerikaanse president Trump vervangt stafchef Reince Priebus

In drie tweets kondigde de president het vertrek van Priebus aan, evenals de aanstelling van diens plaatsvervanger, John F. Kelly. Kelly, nu de minister van Binnenlandse Veiligheid, is een gepensioneerde generaal en voldoet daarmee aan Trumps wens een "sterke leider" in zijn naaste omgeving te hebben.

In afgelopen weken had de president zich vaker laten ontvallen Priebus "te zwak" te vinden. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis begint Kelly aanstaande maandag aan zijn nieuwe baan. Kelly wordt voorlopig opgevolgd door de huidige onderminister van Binnenlandse Veiligheid, Elaine Duke.

Tijdens een persconferentie vrijdagavond lichtte Trump zijn beslissing toe. "Reince is een goede vent. John Kelly gaat fantastisch werk verrichten. Generaal Kelly is een ster geweest, heeft tot nu toe ongelofelijk werk geleverd, wordt door iedereen gerespecteerd. Hij is een grote, grote Amerikaan. Reince is een goede vent", zei hij.

Priebus, die met 189 dagen de kortst dienende stafchef in de moderne Amerikaanse geschiedenis was, zei vrijdag zelf dat het een van de meest eervolle periodes in zijn leven was om Trump en het land te dienen. "Ik zal een sterke medestander in de doelstellingen en het beleid van de president blijven. Ik kan geen betere opvolger dan generaal John Kelly bedenken en wens hem de zegeningen van God en grote successen."

Moeilijke positie

De positie van Reince Priebus kwam recentelijk onder druk te staan, met het aantreden van Anthony Scaramucci als nieuwe communicatiedirecteur in het Witte Huis van Trump. Scaramucci wil ervoor zorgen dat de informatielekken door de intieme cirkel van personeelsleden die direct onder Trump staan, stoppen.

Hij brandde Priebus in zijn eerste publieke optredens volledig af en belde afgelopen woensdag een journalist van The New Yorker om een van scheldwoorden vergeven tirade tegen Priebus en Trumps chef-strateeg Steve Bannon af te steken.

Priebus werd gezien als een bondgenoot van de vorige communicatiechef en presidentswoordvoerder, Sean Spicer, die opstapte na de benoeming van Scaramucci.

Volgens het Witte Huis had Trump zijn stafchef twee weken geleden al op de hoogte gesteld dat hij zou worden vervangen. Het vertrek van Priebus had niks te maken met de tirade van Scaramucci tegen The New Yorker. Priebus zei tegen CNN dat hij zijn vertrek donderdagavond al aan enkele vertrouwelingen bekendmaakte.

Congres

Tijdens de verkiezingen was Priebus de belangrijkste adviseur van Trump. Hij werd gezien als iemand die de kloof tussen het Republikeinse partij-establishment en de politieke outsider uit New York kon overbruggen. Dat bleek geen makkelijke taak.

Naar verluidt raakte de president zijn vertrouwen in zijn stafchef kwijt na een aantal gevoelige nederlagen in het Congres, waar Republikeinen herhaaldelijk voorkwamen dat Trump zijn politieke agenda kon doorvoeren.