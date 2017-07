Colombia biedt Venezolaanse visumhouders langer verblijf

In totaal zou het gaan om zo'n 150.000 Venezolanen. Het zijn mensen met een legale (zij het verlopen) verblijsvergunning of toeristenvisum, die het niet zien zitten om binnenkort naar Venezuela terug te keren. Vele migranten ontvluchtten dat land in de afgelopen jaren, om te ontkomen aan voedseltekorten en de zware criminaliteit.

Onrust om referendum

Maar in de afgelopen week vertrokken ook veel burgers uit Venezuela vanwege het aankomende referendum over een zogenaamde "grondwetgevende vergadering". Die in het leven te roepen bijeenkomst is een idee van president Nicolas Maduro, die beweert daarmee weer vrede en veiligheid te brengen in zijn land.

In Venezuela leidden grootschalige en gewelddadige protesten tegen zijn regering in de afgelopen vier maanden tot ruim honderd doden. De protesten begonnen onder andere uit onvrede over de economische situatie.

De politieke oppositie wil de stemming, die aankomende zondag plaatsvindt, dwarsbomen. Zijn tegenstanders denken dat Maduro met de grondwetgevende vergadering eigenlijk een opheffing van het parlement wil doorvoeren. Op woensdag en donderdag hield het een staking. Ook tijdens die protesten vielen doden.

Legale migranten

In Colombia en andere buurlanden wordt de onrust in Venezuela nauwlettend in de gaten gehouden. De Venezolaanse migranten die nu een verlenging van hun verblijfsdocumenten aanvragen, moeten de Colombiaanse maatregel zien als een "blijk van vertrouwen in hun aandeel in onze samenleving", aldus een woordvoerder van de migratie-autoriteit tegenover persbureau Reuters. "Ze zijn legaal in het land, maar bevinden zich door de situatie in een ongewone omstandigheid."

De Venezolaanse migranten hebben negentig dagen de tijd om een verlenging van twee jaar aan te vragen.