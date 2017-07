Noord-Korea test weer ballistische raket

Het Pentagon bevestigt de berichtgeving.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap werd de raket afgevuurd vanuit de Jangang-provincie in het noorden van het land. Japanse autoriteiten melden dat de raket zo'n 45 minuten in de lucht is geweest.

Noord-Korea voerde de afgelopen tijd meerdere testen uit met verschillende raketten, waaronder een intercontinentale ballistische raket die theoretisch gezien Alaska zou kunnen bereiken. Hierdoor zijn de spanningen in de regio opgelaaid, maar ook tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten.

Volgens een verklaring van het Pentagon werd in deze proef een intercontinentale ballistische raket (ICBM) uitgeprobeerd. De ontwikkeling van de langeafstandsraket is een belangrijke stap voor Noord-Korea als kernmacht: daarmee zou het kernkoppen over een lange afstand kunnen afvuren, bijvoorbeeld naar de VS.

Reactie Japan

Ook Japan, een buurland van Noord-Korea, houdt de voortgang van het raket- en nucleaire programma van het regime nauw in de gaten. Tegenover de publieke omroep NHK meldde een woordvoerder van de regering dat de Noord-Koreaanse ballistische raket mogelijk een hoogte van meer dan drieduizend kilometer heeft gehaald.

President Abe liet weten in overleg te zijn met Zuid-Korea en VS naar aanleiding van de meest recente test. Volgens hem toont de proef aan dat Noord-Korea een duidelijke dreiging vormt voor zijn land.