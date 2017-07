Onduidelijkheid over terrorismezaak Nederlanders in Suriname

De autoriteiten hebben nog geen uitspraken gedaan over de uitkomst van die zitting. Ook de advocaten van de verdachten zeggen niet te weten of hun cliënten langer blijven vastzitten.

Eén van hun advocaten, Raoul Lobo, erkende "bitter weinig" te weten over de zaak. De mannen zitten in beperking en hadden de jurist tot vrijdag niet gesproken.

De mannen zijn volgens lokale media broers die werkten in de islamitische slagerij van hun vader in Paramaribo. De autoriteiten brengen slechts mondjesmaat informatie naar buiten over de zaak.

De advocaten reageerden verbaasd op de gang van zaken. Zo vinden ze het opmerkelijk dat hun cliënten nog in beperking zitten. Ook zei Lobo zich te verbazen over het feit dat kennelijk "witte, Engelstalige mannen'' aanwezig waren toen de verdachten werden opgepakt.

Recruteren

Volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd zouden de broers al langer in de gaten gehouden zijn door de Surinaamse veiligheidsdiensten. Volgens de krant zouden zij Surinamers recruteren om zich in Syrië en Irak aan te sluiten bij IS.

Volgens de Surinaamse krant zou de oudste broer mogelijk een medebeheerder zijn geweest van één of meerdere chatrooms voor jihadisten. Daar zou onder meer zijn besproken hoe de grens met Syrië of Irak ongemerkt kon worden overgestoken.