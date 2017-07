Man valt mensen aan met mes in Hamburg, zeker één dode

De Duitse politie heeft een 26-jarige verdachte aangehouden en sluit uit dat er meer daders zijn. Volgens de politie gaat het om een man die is geboren in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Duitse nieuwswebsite Spiegel Online meldt op gezag van de burgemeester van Hamburg, Olaf Scholz, dat het een uitgeprocedeerde asielzoeker betreft, die een verleden van geestelijke gezondheidsproblemen en drugsgebruik heeft. Ook zou hij betrokken zijn bij het extremistische milieu.

Mensen werden wel gewaarschuwd weg te blijven van de plek waar het incident plaats heeft gevonden. Zwaarbewapende agenten zetten de locatie af.

Motief

De politie heeft nog niets losgelaten over wat het motief van de man was, al is een roofoverval - het eerste scenario waarmee de autoriteiten rekening hielden - inmiddels uitgesloten. Getuigen zeggen tegen Duitse media dat de man met een mes aan het zwaaien was en "Allahu akbar" (God is groot) riep, al is dat door de politie niet bevestigd.

De man sloeg vervolgens op de vlucht richting een metrostation. In een video is te zien hoe mensen de vermoedelijke dader achterna zitten.

Dader overmeesterd

Volgens een politiewoordvoerder hebben burgers de man gevolgd en vervolgens overmeesterd. De verdachte zou lichtgewond zijn geraakt. Bij die overmeestering zou een zesde persoon gewond zijn geraakt.

Het dodelijke slachtoffer (50 jaar oud) viel eerder, tijdens de onvermoede aanvallen door de verdachte, volgens de politie.

Het incident deed zich voor in een Edeka-supermarkt in de wijk Barmbek, aan de noordkant van het centrum van de havenstad.