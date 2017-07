Al meer dan 650 kilometer aan vakantiefiles richting zuiden

De grootste drukte is in de Alpenlanden. In Zwitserland is de wachttijd voor de Gotthardtunnel in beide richtingen één tot twee uur.

Verwacht wordt dat deze file vrijdagavond en -nacht richting het zuiden niet meer helemaal oplost. Omrijden via de alternatieve route via de San Bernardinotunnel (A13) is voorlopig geen optie. Vanwege een brand (door nog onbekende oorzaak) is de tunnel in beide richtingen dicht.

Ook in Duitsland en Frankrijk zorgt vakantieverkeer voor grote drukte op de wegen. In Frankrijk is het op de Autoroute du Soleil (A7) aanschuiven over enkele tientallen kilometers. Zaterdag wordt daar meer dan 100 kilometer file verwacht. Voor heel Frankrijk is dat op het hoogtepunt van de drukte meer dan 800 kilometer.