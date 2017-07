Team van attractiebouwer naar VS voor onderzoek dodelijk ongeluk

Dat heeft projectleider Albert Kroon vrijdag laten weten. Het bedrijf uit de Gelderse plaats Neede onderhoudt nauw contact met de autoriteiten in Ohio na het ongeval waarbij donderdag (Nederlandse tijd) een 18-jarige man omkwam.

Zeven mensen raakten gewond. Twee slachtoffers verkeren na een aantal operaties nog in levensgevaar. De slachtoffers zijn tussen de veertien en 42 jaar oud.

Een rij stoeltjes liet plotseling los terwijl de attractie, die heen en weer slingert, net omhoog ging.

Exploitanten

Een aantal Nederlandse kermissen en attractieparken die dit type attractie gebruiken, besloten donderdag al de ritten stil te leggen. KMG heeft alle exploitanten ter wereld die dit specifieke apparaat in gebruik hebben gevraagd deze tot nader order niet meer te gebruiken.

Kroon kon vrijdag nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval. Volgens persbureau AP was de 'Fire Ball' woensdag, enkele uren voor het ongeval, nog geïnspecteerd. Er zouden geen mankementen zijn geconstateerd.

Eerste ongeval

In de VS werden op meerdere locaties in zeker negen staten soortgelijke rides van KMG geëxploiteerd. Ook in Canada en het Verenigd Koninkrijk werden 'Fireballs' gebruikt die direct zijn gesloten. Ook de 'Freak Out' en de 'Extreme', varianten op de 'Fireball', zijn tijdelijk buiten gebruik gesteld.

Het is volgens Kroon het eerste dodelijke ongeluk in het 28-jarig bestaan van KMG.