Senaat stemt ook tegen uitgekleed plan om Obamacare te vervangen

Drie Republikeinen en alle Democraten stemden tegen de uitgeklede variant van het zogenoemde 'Trumpcare'.

Eerder deze week stemde de Senaat ook al tegen het afschaffen van Obamacare zonder dat daar een goed alternatief voor op tafel lag.

Het afschaffen van Obamacare, dat ervoor zorgde dat tientallen miljoenen Amerikanen wél zijn verzekerd, was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump. Het was de derde nederlaag op dit vlak die Trump binnen een week in de Senaat leed.

Overheidsbemoeienis

De belangrijkste aanpassing die de president eiste, is dat de verplichting tot het hebben van een zorgverzekering vervalt. Bovendien zou de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van zorgtoeslagen via de staten moeten gaan lopen, en niet via de federale overheid.

Veel Republikeinen zien Obamacare als een verregaande vorm van overheidsbemoeienis. Het plan van Trump zou er echter voor zorgen dat de komende jaren tientallen miljoenen Amerikanen geen zorgverzekering zouden hebben. Vooral zwakkeren in de samenleving zouden hier de dupe van worden, stelden de Democraten en de onafhankelijke rekenkamer van het Congres.

Trump voerde de afgelopen weken de druk op de twijfelende Republikeinen op, onder meer door een lunch voor ze te organiseren en een onophoudelijke reeks Twitter-berichten en speeches waarin hij stelde dat Obamacare "dood" en "een vloek voor het land" was.