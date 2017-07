Senaat stemt ook tegen uitgekleed plan om Obamacare te vervangen

Drie Republikeinen en alle Democraten stemden tegen. De "skinny repeal" was donderdag in een paar uur tijd door een groep Republikeinen verzonnen.

Eerder deze week stemde de Senaat ook al tegen het afschaffen van Obamacare zonder dat daar een goed alternatief voor op tafel lag.

Het afschaffen van de zorgwet van voormalig president Barack Obama, die door veel Republikeinen als een verregaande vorm van overheidsbemoeienis wordt gezien, was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Trump. Het was de derde nederlaag op dit vlak die Trump binnen een week in de Senaat leed.

Huis van Afgevaardigden

De drie Republikeinse tegenstemmers, die de "skinny repeal" inhoudelijk afkeurden, hadden beloofd wel vóór te stemmen als het Huis van Afgevaardigden het plan weer zouden torpederen. In de situatie die dan zou ontstaan, zouden de Senaat en het Huis gedwongen worden samen een goed onderbouwd alternatief voor Obamacare te ontwikkelen. Dit is tot nu toe niet gebeurd omdat de Republikeinen niet samenwerken met de Democraten.

De drie Republikeinse senatoren vertrouwden er echter niet op dat Paul Ryan, de Republikeinse leider van de fractie in het Huis van Afgevaardigden, woord zou houden en de "skinny repeal" naar de prullenbak zou verwijzen.

Overheidsbemoeienis

Het belangrijkste inhoudelijke punt van Trumpcare is dat de verplichting tot het hebben van een zorgverzekering vervalt. Bovendien zou de verantwoordelijkheid voor het verstrekken van zorgtoeslagen via de staten moeten gaan lopen, en niet via de federale overheid.

Als Obamacare wordt afgeschaft, zouden de zwakkeren in de samenleving hier volgens de onafhankelijke rekenkamer van het Congres de dupe van worden.

Druk opvoeren

Trump voerde de afgelopen weken de druk op de twijfelende Republikeinen op, onder meer door een lunch voor ze te organiseren in het Witte Huis en tijdens verschillende speeches te stellen dat Obamacare "dood" moest en dat het "een vloek voor het land" was.

Het verliezen van de stemmingen over Obamacare is extra pijnlijk voor Trump omdat de Republikeinen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben.