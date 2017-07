Lagerhuis VS geeft Trump budget voor defensie en grensmuur

Het wetsvoorstel gaat over de budgetten voor de departementen voor Defensie, Energie en Veteranenzaken, de wetgevende tak en geniekorps van het leger en gaat in totaal om 788 miljard dollar voor het fiscale jaar 2018. In het voorstel wordt het defensiebudget voor 2018 met 68,1 miljard verhoogd naar 658,1 miljard dollar.

Daarnaast wordt 1,6 miljard dollar vrijgemaakt voor de bouw van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. Dit was een van de centrale verkiezingsbeloften in de campagne van Trump in 2016.

De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell schatte in januari dat de muur uiteindelijk tussen de 12 en 15 miljard dollar (10-13 miljard euro) zal kosten. Schattingen van onafhankelijke experts liggen vele malen hoger.

Handelspartner

Ook hebben veel Democraten en Republikeinen de nut en noodzaak van het initiatief betwist. Trump heeft al erkend dat het onmogelijk is om de hele grens vol te bouwen; hij wil op grote delen meeer bewaking instellen.

De miljardair riep tijdens zijn campagne dat hij Mexico zou dwingen het bouwwerk zelf te betalen. Maar het land heeft al duidelijk gemaakt dat dat niet gaat gebeuren. Het is onduidelijk hoe Trump zijn zin wil krijgen. Mexico is de op twee na belangrijkste handelspartner van de VS.