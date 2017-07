Communicatiechef Witte Huis vuurt scheldkanonnade af op collega's

In een gesprek met een journalist van het blad The New Yorker noemde Scaramucci de stafchef van president Donald Trump, Reince Priebus, "een paranoïde schizofreen". Hij zei dat Priebus zijn ontslag spoedig kan verwachten.

Witte Huis-woordvoerder Sarah Sanders zei vrijdag dat de regering-Trump te druk is met de gezondheidszorg en andere onderwerpen om zich met de kwestie bezig te houden. "Hij gebruikte wat kleurrijke taal, die hij naar ik verwacht niet weer zal gebruiken." Ze voegde daaraan toe dat een eventuele verontschuldiging een privézaak voor de betrokkenen is.

Steve Bannon

Naast zijn beledigingen aan het adres van Priebus haalde Scaramucci ook ongekend grof uit naar Steve Bannon. De communicatiedirecteur zei dat hij, ondanks een aantal recente verschijningen in televisie-interviews, geen interesse heeft in media-aandacht. "Ik ben Steve Bannon niet, ik probeer niet om mijn eigen pik te zuigen. Ik probeer niet om mijn eigen merk uit te bouwen op de verdomde kracht van de president. Ik ben hier om het land te dienen."

Scaramucci werd vorige week aangesteld als communicatiedirecteur. Bronnen uit het Witte Huis zeggen dat Priebus en Bannon daar bezwaar tegen maakten, terwijl presidentsdochter Ivanka Trump en haar echtgenoot, presidentieel adviseur Jared Kushner, zijn benoeming steunden. Presidentswoordvoerder Sean Spicer maakte bekend op te stappen naar aanleiding van de komst van Scaramucci.

Lek

New Yorker-correspondent Ryan Lizza schreef donderdagavond (Amerikaanse tijd) dat Scaramucci hem woensdagavond opbelde naar aanleiding van een tweet van de journalist.

Lizza had op het sociale medium bericht dat een "hooggeplaatste functionaris uit het Witte Huis" had gezegd dat Scaramucci op dat moment aan het dineren was met president Trump, zijn echtgenote Melania, de conservatieve talkshowpresentator Sean Hannity en de voormalige directeur van de rechtse nieuwszender Fox News, Bill Shine.

Scaramucci wilde van Lizza weten wie zijn bron was. Toen de journalist hem die informatie weigerde, dreigde de communicatiedirecteur zijn hele staf te ontslaan "en opnieuw te beginnen".

Vervolgens vertelde Scaramucci dat hij het lek ziet als een teken dat zijn rivalen in het Witte Huis betrokken zijn bij een samenzwering tegen hem. Volgens Lizza werd de communicatiedirecteur steeds bozer en concludeerde hij uiteindelijk zelf dat stafchef Priebus de verantwoordelijke was.

'Gepassioneerd'

Scaramucci reageerde donderdagavond (Amerikaanse tijd) op het explosieve interview door te beloven geen scheldwoorden meer te zullen gebruiken. "Ik gebruik soms kleurrijke taal", schreef hij op Twitter. "Ik zal op me op dat gebied inhouden, maar geef het gepassioneerde gevecht voor Donald Trumps doelen niet op."