Amerikaanse minister van Justitie treedt pas af als Trump dat wil

Sessions heeft donderdag uitspraken gedaan tegenover persbureau AP.

De minister zegt in het gesprek ook dat Trump "het recht heeft om een andere minister van Justitie te zoeken". Daaraan voegt Sessions toe dat hij de president dient en dat hij dat begrijpt sinds de dag dat hij de ministerfunctie accepteerde.

Met deze uitspraken reageert hij op Trumps openlijke kritiek van afgelopen week. Trump was er onder meer niet van gediend dat Sessions zichzelf maanden geleden terugtrok uit het grote Ruslandonderzoek. Dit deed Sessions om zich afzijdig te houden, om elke schijn van partijdigheid te voorkomen.

Trump zei in een interview met The New York Times dat hij Sessions nooit zou hebben aangesteld als hij had geweten dat die zich niet wenste te bemoeien met het onderzoek naar Russische inmenging in de verkiezingsstrijd. Op Twitter liet Trump zich uit over Sessions' reactie op "de misdaden van Hillary Clinton". De minister zou een "zeer zwakke" positie hebben ingenomen.

Volgens Sessions is dit niet de "beste week" in zijn relatie met Trump, maar hij benadrukt dat ze nog steeds dezelfde waarden en normen delen.