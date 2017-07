Militaire top VS wist niets van transgenderbesluit Trump

"Ik weet dat er vragen zijn over de aankondiging van de presdident van gister. Er komen geen aanpassingen in ons beleid totdat de president de minister van Defensie inlicht, en de minister opdracht heeft gegeven voor de aanpassing", aldus Joe Dunford in een memo naar militaire leiders. Dat schrijven Amerikaanse media donderdag.

Trump kondigde woensdag aan dat transgenders niet langer welkom zijn in de strijdkrachten van de VS. Hij zei dat die beslissing in overleg is geweest met generalen en militaire experts.

"Ons militaire apparaat moet gericht zijn op beslissende en overweldigende overwinningen en kan niet worden geremd door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het leger met zich mee zouden brengen", schreef Trump.