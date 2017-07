Militaire top VS wist niets van transgenderbesluit Trump

Joe Dunford, hoofd van de Joint Chiefs of Staf, het hoogste leiderschapsorgaan binnen de Amerikaanse strijdkrachten, schreef donderdag een korte memo aan militaire leiders. Daarin droeg hij hen op geen beleidsveranderingen door te voeren naar aanleiding van de tweet waarin Trump aankodigde transgenders uit de strijdkrachten te willen weren.

"Ik weet dat er vragen zijn over de aankondiging van de president van gisteren. Er komen geen aanpassingen in ons beleid totdat de president de minister van Defensie inlicht, en de minister opdracht heeft gegeven voor de aanpassing", aldus Joe Dunford in een memo naar militaire leiders.

"In de tussentijd zullen we al ons personeel met respect blijven behandelen", aldus Dunford.

Overleg

Trump kondigde woensdag aan dat transgenders niet langer welkom zijn in de strijdkrachten van de VS. Hij zei dat die beslissing in overleg is geweest met generaals en militaire experts.

"Ons militaire apparaat moet gericht zijn op beslissende en overweldigende overwinningen en kan niet worden geremd door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het leger met zich mee zouden brengen", schreef Trump.

Het Witte Huis liet woensdagavond weten met het Pentagon te gaan uitwerken hoe dit beleidsplan conform de wettelijke richtlijnen zal worden uitgevoerd.

Obama

Een jaar geleden hief de regering van oud-president Barack Obama het verbod op openlijk transgenders in de krijgsmacht op. "Amerikanen die willen dienen en voldoen aan onze eisen, moeten de kans krijgen om te strijden voor die kans", zei de toenmalige minister van Defensie Ash Carter.

Er zouden momenteel ruim 250 medewerkers van de Amerikaanse strijdkrachten in het proces van een geslachtsverandering zitten.