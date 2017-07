Brand aan Franse Côte d'Azur onder controle

De branden hebben sinds maandag circa 1700 hectare in de as gelegd. In de nacht van dinsdag op woensdag werden twaalfduizend mensen geëvacueerd, onder wie veel hotelgasten en drieduizend kampeerders.

Droogte en wind blijven een obstakel voor de brandweerlieden. In het binnenland van hetzelfde departement Var woedt een brand die de plaats Seillons-Source-d'Argens bedreigt. Maar ook hier lijkt het vuur bedwongen te kunnen worden.

Ten westen van Marseille woeden bosbranden in de gemeente Martigues. Hiervoor zijn donderdag twee tieners op verdenking van brandstichting aangehouden. In het zuiden van Frankrijk en op Corsica is sinds maandag meer dan 7000 hectare in vlammen opgegaan.

Portugal

De Portugese brandweer kwam donderdag ook met goed nieuws. De branden die dagenlang meerdere dorpen in het centrum van het land bedreigden zijn bedwongen. Dat zei een woordvoerder van de reddingsdiensten tegen persbureau Lusa. Het gaat om natuurgebieden in de districten Sertã, Proença-a-Nova en Mação.

De eerste brandhaard ontstond zondag door nog onbekende oorzaak in Sertã. Door de droogte en harde wind verspreidde het vuur zich razendsnel. Dat is nu onder controle. Elders in Portugal blijft de situatie verontrustend.

Er woeden nog altijd 230 kleine en middelgrote bosbranden, waarvan er 130 nog lang niet zijn geblust. De brandweer is met 3800 medewerkers in de weer, met gebruikmaking van bijna 1200 voertuigen en steun van 35 blusvliegtuigen en helikopters.