68 jaar cel voor aanhanger Amerikaanse Bundy-broers

De man is schuldig bevonden aan acht misdaden waaronder het bedreigen en aanvallen van federale agenten en obstructie van de rechtsorde.

De opstand op de boerderij van Bundy, zo'n 120 kilometer ten noorden van Las Vegas, ontstond in 2014 toen federale agenten het vee van de boer in beslag namen omdat hij weigerde te betalen om de dieren op overheidsterrein te laten grazen. Bundy kreeg in zijn strijd tegen de autoriteiten hulp van honderden zwaar bewapende activisten die op Bundy's ranch kwamen logeren.

Van zeventien mensen die terechtstaan is Burleson de eerste die is veroordeeld. Een andere aangeklaagde die door dezelfde jury schuldig is bevonden, hoort zijn straf in september. Twee andere groepen, onder wie ook Bundy en zijn zonen, komen later dit jaar voor de rechter.

Bezetting Oregon

In 2016 werden twee andere zonen van boer Bundy vrijgesproken in een zaak rond de bezetting van een natuurpark in Oregon. Onder leiding van Ammon Bundy hield een gewapende militie 41 dagen lang een kantoor in het natuurpark Malheur National Wildlife Refuge bezet. De aanleiding was een hoogoplopend conflict met de federale overheid over landeigendom.