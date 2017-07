Amerikaanse Senaat stemt tegen afschaffen Obamacare

Het wetsvoorstel dat door de Senaat werd behandeld was de meest recente poging van Trump om de Patient Protection and Affordable Care Act (ACA), beter bekend als Obamacare, af te breken.

De senatoren stemden met 44-55 stemmen tegen de afschaffing. Onder de nee-stemmers waren zeven Republikeinen. De 'Grand Old Party' heeft met 52 van de honderd senatoren maar een kleine meerderheid in de Senaat. De Democraten stemden unaniem tegen, meldt The New York Times.

Als het voorstel door de stemming was gekomen, zouden de Senatoren twee jaar de tijd hebben gekregen om een alternatieve zorgwet op te stellen.

Trumpcare

De eerste versie van een alternatieve zorgwet, Trumpcare genoemd, werd begin dit jaar afgekeurd in het Huis van Afgevaardigden. Een tweede poging had wel succes, maar stuitte op bezwaren in de Senaat.

Een aangepaste versie van het plan kon daar wederom niet op een meerderheid rekenen. Een te groot aantal senatoren van Trumps eigen Republikeinse Partij vonden de alternatieve zorgwet onvoldoende. Critici hekelden de korte lengte en beperkte opzet van de haastig opgestelde plannen.

De volgende stap voor de Republikeinse partijleiding is waarschijnlijk het opstellen van een afgeslankte versie van de afschaffingsplannen, waarmee ze naar een onderhandelingscommissie van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden kunnen stappen.

Dat 'uitgeklede wetsvoorstel' zal zich waarschijnlijk richten op het afschaffen van de wettelijke verplichting op het afsluiten van een zorgverzekering en een belasting op medische apparatuur. Dat zou betekenen dat het grootste deel van de ACA voorlopig overeind blijft.

Geen zorgverzekering

Vorige week diende de Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell een wetsvoorstel in dat voorziet in het afschaffen van grote delen van Obamacare, zonder dat daar meteen iets voor in de plaats zou komen.

Volgens berekeningen van een onafhankelijk overheidsorgaan zou dat er echter voor zorgen dat er binnen enkele jaren weer circa 22 tot 32 miljoen Amerikanen zonder zorgverzekering zouden komen te zitten. Veel Republikeinse senatoren vinden dat te riskant, hun strijd om herverkiezing in 2018 indachtig.

Er is de Amerikaanse president veel aan gelegen de zorgwet van zijn voorganger naar de prullenbak te verwijzen. Het was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes tijdens de presidentsrace van vorig jaar. Trump deed dan ook alles om zijn partijgenoten ervan te overtuigen voor afschaffing van Obamacare te stemmen, al dan niet zonder vervanging.

''We zijn dichtbij, heel dichtbij'', zei Trump tijdens een bijeenkomst tegen 49 van de 52 Republikeinse senatoren. ''Zeven jaar lang hebben jullie de bevolking beloofd Obamacare te zullen afschaffen. Mensen raken gekwetst als het nu niet doorgaat: niets doen is eerlijk gezegd geen optie."

Overheidsbemoeienis

De Republikeinen willen al zeven jaar dat Obamacare wordt afgeschaft. Volgens de Republikeinen is de zorgwet van de vorige president te duur en bemoeit de overheid zich te veel met de verzekeringen van Amerikanen.

Obamacare zorgde ervoor dat tientallen miljoenen onverzekerde Amerikanen nu wel een verzekering hebben. Trumpcare zou dit weer ongedaan maken en bovendien veel rijken extra voordeel opleveren.