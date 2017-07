'Cholera-uitbraak Jemen treft voor eind 2017 zo'n 600.000 inwoners'

Dat stelt het Rode Kruis woensdag op basis van de recente ontwikkelingen in het land.

Met het aantal zal één op de 45 inwoners van Jemen ziek zijn. Op dit moment heeft de uitbraak al ruim 1.850 slachtoffers gekost. Sinds mei overlijden er volgens de hulporganisatie iedere dag zo'n 27 mensen aan cholera.

"Medicijnen kunnen niet vrij worden geïmporteerd vanwege het conflict in het land", stelt Peter Maurer, hoofd van het Internationale Rode Kruis woensdag tijdens een persconferentie. Slechts 45 procent van alle medische voorzieningen is operationeel, de rest is verwoest. "Burgers mogen geen onderdeel zijn van het conflict. Strijdende partijen moeten terughoudend zijn met geweld en humanitaire hulp doorlaten."

De hulporganisatie spreekt over ''de grootste cholera-uitbraak in de hedendaagse geschiedenis''.

Cholera is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie, doorgaans verspreid door vervuild (drink)water. De verschijnselen zijn diarree en uitdroging. Cholera is goed te bestrijden indien de ziekte tijdig wordt onderkend.

Alarm

Eind juni sloegen de Wereldgezondheidsorganisatie WHO en Unicef ook al alarm over de huidige cijfers. De organisaties zeggen er alles aan te doen om de uitbraak een halt toe te roepen. "We staan nu voor de ergste uitbraak van cholera wereldwijd", zeiden de WHO en Unicef in de verklaring. "In twee maanden tijd is cholera verspreid tot vrijwel elke uithoek van het land."

Als gevolg van de jarenlange burgeroorlog hebben 15 miljoen mensen in Jemen geen toegang hebben tot sanitaire voorzieningen en drinkwater. Rioolnetwerken en waterzuiveringsinstallaties zijn verwoest. Daarnaast zijn veel mensen ondervoed en daardoor meer vatbaar voor de ziekte.

Het Rode Kruis heeft girorekening 6868 geopend om meer ondersteuning te kunnen bieden met medische hulp, schoondrinkwater en medicijnen.