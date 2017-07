Spaanse premier was niet op de hoogte van corruptie door eigen partij

Rajoy is getuige in de rechtszaak. Die gaat over grootschalige corruptie en fraude in de regio's Madrid en Valencia, waar leden van zijn partij bij betrokken zouden zijn geweest. De campagnekas van de PP zou hebben geprofiteerd van de verduistering van diverse geldbedragen.

Rajoy zei verontwaardigd niets van dergelijke praktijken af te weten en vroeg zich hardop af of er niet een verkeerde getuige is opgeroepen. De Spaanse premier wordt zelf nergens van verdacht of beschuldigd.

In de affaire die in 2007 aan het rollen kwam, worden zakenlieden en ex-leden van de PP beschuldigd van machtsmisbruik, corruptie, belastingontduiking en het witwassen van geld. Veel smeergeld zou zijn betaald aan lokale bestuurders voor bouwvergunningen of opdrachten van de overheid.