EU belooft Italië meer hulp bij beheersen vluchtelingenstroom

In een brief aan de Italiaanse premier Paolo Gentiloni beloofde Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, 100 miljoen euro extra bovenop de 800 miljoen die al was gereserveerd.

De brief werd openbaar op de dag dat op de Middellandse Zee 13 mensen dood werden aangetroffen op een boot die 167 migranten vervoerde.

In 2017 kwamen tot nu toe bijna 94.000 mensen vanuit Libië aan in Italië via de Middellandse Zee, waardoor Rome om bijstand vroeg van de andere Europese lidstaten.

EU-operatie

De lidstaten kwamen dinsdag in Brussel overeen tot het verlengen van de maritieme EU-operatie Sophia die mensensmokkel vanuit Libië via de Middellandse Zee moet tegengaan. Die missie zal nu lopen tot 31 december 2018.