Suriname pakt twee Nederlandse terrorismeverdachten op

Dat heeft het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie dinsdag via een persbericht bekendgemaakt. Volgens de verklaring zijn er geen indicaties die duiden op direct gevaar.

"Tot nu toe zijn ook uit feiten en omstandigheden en onderzoek vooralsnog niet gebleken dat de verdachten een gevaar zouden zijn geweest voor een missie of ambassade hier te lande gevestigd", citeert het Surinaamse Starnieuws het bericht van het ministerie.

Het departement reageerde met die mededeling op berichtgeving van de lokale krant De West. Die meldde dat de Amerikaanse ambassadeur in Paramaribo beoogd doelwit zou zijn van IS-terroristen. Ook schreef de krant dat de Amerikaanse diensten de Surinaamse autoriteiten hadden ingelicht en naar Suriname waren afgereisd.

Surinaamse inlichtingendiensten

Het ministerie benadrukt dat de verdachten zijn opgepakt op basis van informatie van Surinaamse inlichtingendiensten en getuigen. De acties zijn dus niet ondernomen naar aanleiding van buitenlandse informatie.

Er zijn meer verdachten opgepakt naast de twee Nederlanders. Het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie heeft nog geen nadere informatie gegeven over de opgepakte verdachten of over hun bedoelingen. Dat de inlichtingendiensten al enige tijd alert waren vanwege een dreiging, blijkt uit het feit dat de Surinaamse luchthavenautoriteiten vorige week via de radio bekend maakten dat vluchten naar Amerika extra gecontroleerd zouden worden.

Juridische bijstand

Advocaat Raoul Lobo is maandag door de ouders van de twee mannen benaderd om de verdachten juridische bijstand te verlenen. De advocaat kan nog niet meer vertellen over de verdachten of over de omstandigheden omdat hij nog niet bij hen is geweest. Ze zijn ondergebracht op een geheime plek.

Lobo verwacht ze wel op korte termijn te kunnen spreken. ''Er wordt nu heel geheimzinnig gedaan, maar ze zullen toch contact mogen maken'', zegt de advocaat. Lobo is een Nederlandse advocaat die al geruime tijd actief is in Suriname.

Ministerie

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag beschikt nog niet over informatie over de opgepakte verdachten. "We zoeken uit wat er hand is", zei een woordvoerder dinsdagavond.

Ook het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie kan niets zeggen over de aanhouding van de Nederlanders.

"Het is een Surinaams onderzoek", zei een woordvoerster.