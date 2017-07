EU-commissaris wil nu niet verder onderhandelen over toetreding Turkije

"We sluiten niets uit en we kijken vooruit. Maar we kunnen de zorgen in de lidstaten over Turkije sinds de mislukte staatsgreep een jaar geleden niet negeren."

In Brussel spraken Hahn en EU-buitenlandchef Federica Mogherini urenlang met de Turkse ministers Mevlüt Çavusoglu (Buitenlandse Zaken) en Ömer Çelik (Europese Zaken en hoofdonderhandelaar). "Het is belangrijk dat we een open dialoog hebben", aldus Mogherini na afloop.

Op een persconferentie hamerde Çelik erop dat Turkije niet alleen een strategische partner voor de regio is maar dat de "ruggengraat" van de Europees-Turkse relatie het kandidaat-lidmaatschap van Turkije is. Hij wil dat er nieuwe stappen voor de onderhandelingen worden gezet.

Visumplicht

Ook vindt Turkije het tijd dat de visumplicht voor Turken die naar de EU reizen wordt afgeschaft, zoals is beloofd. Hahn zei dat Ankara eerst aan de 72 voorwaarden voor visumliberalisering moet voldoen. Er staan er nog vijf open waaronder aanpassing van de terreurwet.

Volgens Mogherini heeft de EU "concrete stappen van Turkije nodig" om de zorgen over mensenrechten, de rechtspraak en vrijheid van meningsuiting weg te nemen. Ze sprak over "een zorgwekkend aantal journalisten en activisten" dat in de gevangenis belandt.

Volgens Çavusoglu is er een verschil tussen terroristen en politieke tegenstanders. "Er zijn pseudojournalisten die onder valse vlag strafbare feiten plegen", verdedigde hij het beleid.