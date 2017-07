Kremlin ontkent banden met Russische bankier die sprak met Kushner

De schoonzoon van de Amerikaanse president werd maandag in Washington ondervraagd over zijn ontmoetingen met bankier Sergej Gorkov.

Kushner werd ondervraagd door de Senaat in het kader van het onderzoek naar mogelijke Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen vorig jaar. Hij gaf toe Gorkov van de Russische staatsbank Vnesjeconombank vorig jaar op 13 december te hebben ontmoet.

Moskou verklaarde dinsdag dat Gorkov destijds in de Verenigde Staten was voor een rondreis die met zijn werk en functie te maken had. "Zo'n reis behoeft natuurlijk geen instemming van de regering en dergelijke bijeenkomsten gebeuren ook niet in opdracht van het Kemlin", zei een woordvoerder. Het is niet meer dan normaal dat iemand als Gorkov verschillende mensen ontmoet, voegde hij toe.