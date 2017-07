Ambassadepersoneel Israël terug uit Jordanië

Onder hen is ook de beveiliger die betrokken was bij een schietincident in de ambassade waardoor twee Jordaniërs om het leven kwamen.

Wat zich precies in de ambassade heeft afgespeeld, is niet helemaal duidelijk. Volgens lokale media waren twee mannen het gebouw binnengedrongen en had een van hen een ambassademedewerker aangevallen met een mes. De beveiliger schoot de mannen neer. Eén overleed ter plekke, de ander later in een ziekenhuis.

Het incident stelde de toch al gespannen betrekkingen tussen Israël en Jordanië verder op de proef. Jordanië wilde de beveiliger over het incident ondervragen, maar Israël stond dit niet toe omdat hij diplomatieke immuniteit heeft.